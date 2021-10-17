المايسترو مستمر في قيادة «لا سيليستي»

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قالت مصادر إعلامية في أوروجواي أن المدرب أوسكار تاباريز مستمر في قيادة المنتخب الوطني على الرغم من الإخفاقات الأخيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وفشل منتخب أوروجواي في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات مع تلقيه الخسارة في أخر مباراتين بنتيجتي 3-0 و4-1 ضد الأرجنتين والبرازيل على التوالي، ليتراجع لا سيليستي إلى المركز الخامس في الترتيب مع تبقي 6 جولات على نهاية التصفيات.

وخاض تاباريز المشهور بأسم «المايسترو» مباراته رقم 222 مع منتخب بلاده ضد البرازيل مع سقوط مدوي بنتيجة 4-1، لترتفع الشكوك حول مستقبل المدرب (74 عامًا) الذي تولى قيادة المنتخب منذ 15 عامًا، وقادهم للتتويج بـ لقب كوبا أمريكا في عام 2011 بجانب الوصول لنصف نهائي مونديال 2010.

وربطت التقارير الصحفية بين تعيين المدرب دييجو اجيري – مدرب إنترناسيونال البرازيلي حاليًا – لمنتخب أوروجواي اذا قرر اتحاد كرة القدم الإطاحة بـ تاباريز، لكن صحيفة صحيفة «ال اوبسيرفادور» الأوروجوانية اوضحت اليوم – وفقًا لمصادرها – أن تاباريز مستمر في منصبه على الأقل في فترة التوقفات الدولية القادمة في شهر نوفمبر.