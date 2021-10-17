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"ضمك" يتعادل مع "الاتحاد" ويمنعه من خطف الثلاث نقاط

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منع فريق ضمك الأول لكرة القدم، شقيقه الاتحاد من الفوز والحصول على نقاط مباراته الثلاثة، وذلك عقب التعادل معه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكلٍ منهما في مباراة الجولة رقم 8 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت في البداية عن طريق اللاعب البرازيلي رومارينهو في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل ايميليو زيلايا لضمك في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 54.

بتلك النتيجة يحصل كل فريق على نقطة؛ حيث رفع الاتحاد (الأول) رصيده للنقطة رقم 17، كما رفع ضمك (الثاني) رصيده للنقطة رقم 15.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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