استشاري: عمليات التكميم ممكن أن تستمر العمر كله في هذه الحالة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جرات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن إجراء عمليات تحويل المسار في إصلاح العمليات الفاشلة لا يمكن من خلال الأدوات التقليدية، ولكن من خلال بعض الأدوات الحديثة التي تقيس سمك المعدة.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن استخدام الأدوات غير المناسبة من الممكن أن يُعرض المريض إلى تسريب أو نزيف، وهذا الأمر من الممكن تجنبه من خلال استخدام الأدوات الحديثة.

ولفت إلى أن عمليات التكميم من الممكن أن تستمر العمر كله، إذا أجريت بشكل صحيح على يد الطبيب الخبير، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال فريق طبي متكامل.