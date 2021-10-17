«بشرة خير».. فتح باب العمرة للمصريين قريبًا (تعرف على التفاصيل)

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قال ناصر ترك، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية بعودة العمل بمطارات المملكة بكامل الطاقة الاستيعابية يأتي بناء على توجه المملكة بأن تكون الإجراءات الاحترازية منضبطة قانونيًا وصحيًا.

وأضاف «ترك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع غلى قناة صدى البلد، الأحد، أن المملكة فتحت العمرة، لكن للدول التي لا يوجد بها كثافة عددية، موضحًا أن التطعيم ضد لقاح كورونا هو الشرط الأساسي سواء للعمرة أو الصلاة.

وأردف نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن عودة العمرة لن تتضمن تحديد للأعداد، لكن سيكون هناك قواعد واشتراطات صحية تضمن سلامة الزوار، مشيرًا إلى أن التعاون المصري مع المملكة العربية السعودية يمر عبر قنوات مفتوحة وهناك تواصل دائم.

وأشار إلى أن شركات السياحة، والمواطن المصري ينتظر الذهاب إلى العمرة، موضحًا أن فتح باب العمرة سيكون قريبًا، كما أن المملكة سمحت لمصر بعودة العمرة ضمن قرارها الذي شمل عدة دول أخرى.