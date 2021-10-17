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أعلنت جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 التي تستضيفها مدينة جدة من 3 وحتى 5 ديسمبر المقبل، عن طرح أسعار التذاكر والفئات للحدث الرياضي الأضخم الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 10 فُرق عالمية و20 سائق فورمولا.

وطرحت جائزة الفورمولا1 التذاكر للبيع على موقعها الإلكتروني، والتي تبدأ أسعارها من 455 ريالاً للمدرجات الجنوبية والوسطى، و633 ريالاً للمدرجات الرئيسية، وحددت أسعار تذاكر الضيافة المتميزة ابتداء من 13,800 ريال للثلاثة أيام، و25,000 لفئة نادي البادوك للثلاثة أيام أيضًا.



وتستضيف الجائزة التي تعتبر أول سباق يجري ضمن شوارع مدينة في العالم في حلبة تزخر بالمنعطفات، 5 نجوم عالميين من أصحاب الجماهيرية العالية لدى الجماهير لإحياء حفلات الفورمولا1 في حلبة كورنيش جدة.



حيث سيفتتح الحفلات السبت، 4 ديسمبر، تيستو Tiesto النجم العالمي صاحب الألبومات البلاتينية والملقب بأعظم دي جي، وجيسون ديرولو Jason Derulo المغني الاستثنائي الذي يعشقه الملايين.



وسيلتقي زوار الفورمولا1 في موعد تاريخي لمشاهدة حفلة جاستن بيبير Justin Bieber نجم البوب الشهير الذي يحظى بجماهيرية واسعة لدى الشباب، الأحد، 5 ديسمبر في حفل غنائي موسيقي ضخم يضم أيضًا كلاً من دافيد غيتا David Guetta المتوّج كأفضل دي جي في العالم في 2020، وآيساب روكي Asap Rocky مغني الراب العالمي على مسرح حلبة فورمولا1 في كورنيش جدة.