محافظ المنوفية: إزالة للمجزر القديم وإنشاء سوق حضاري وموقف نموذجي ببركة السبع

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استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع، بتفقد مجزر بركة السبع القديم والمقام على مساحة 2048 مترًا، حيث أبدى إستياؤه الشديد من المستوى العام للنظافة وتدني مستوى الخدمة المقدمة وسوء حالته الإنشائية.

وعلى الفور وجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بعقد إجتماع طارىء للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإستصدار قرار إزالة فورية للمجزر خلال 20 يومًا من تاريخه ورفع كافة تراكمات الهدم تمهيداً لاستغلال موقع المجزر في إقامة موقف سيارات نموذجى وسوق حضارى يليق بأهالى مركز ومدينة بركة السبع.

كما وجّه الطب البيطرى بالتنسيق لنقل أعمال مجزر بركة السبع لمجزر جنزور الآلى الجديد ومجزر قويسنا حتى يتم الإنتهاء من إنشاء مجزر جديد لبركة السبع.

وبحسب بيان، الأحد، جاء ذلك بحضور اللواء محمد المجبر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع والدكتور إبراهيم أبوالغار مدير مديرية الطب البيطري.

كما وجه محافظ المنوفية خلال جولته بعقد إجتماع طارىء برؤساء الوحدات المحلية التي يتواجد بنطاقهم مقالب قمامة تم رفعها من قبل والإمكانيات المتاحة لكل وحدة محلية لنقل تجمعات القمامة من المركز إلى المدفن الصحى بالسادات مباشرةً وبصفة دورية للقضاء على كافة التراكمات أول بأول حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي.

وتفقد محافظ المنوفية سوق الجملة ببركة السبع وأبدى استياءه من المظهر العام للسوق وعدم تنظيمه ووجود باكيات غير مشغولة بالبائعين، وعلى الفور كلف المستشار الهندسي ورئيس الوحدة المحلية بإعداد حصر شامل للبائعين وعدد الباكيات بالسوق تمهيداً لنقله إلى موقع المجزر القديم ليصبح سوق حضاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف بديلة وحضارية بنطاق المحافظة، فيما وجه المحافظ المستشار الهندسي ورئيس المدينة بإعداد تصور لتطوير نفق المشاة أسفل السكة الحديد بالبر الغربي لتسهيل وتخفيف الحركة المرورية من على مزلقان السكة الحديد.

كما تضمّنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتأهيل كورنيش بركة السبع، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء كورنيش جديد بطول سورإستاد أحمد رشدي، وذلك عقب انتهاء أعمال الرصف بالمنطقة، مشدداً بتكثيف وتيرة منظومة العمل والالتزام بكافة المواصفات الفنية لإنجاز المهام المطلوبة لخلق متنفس لأهالي بركة السبع.