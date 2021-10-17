أزمة شرق السودان.. فصول الأزمة وسيناريوهات الحل (تقرير)

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تزداد الأزمة في شرق السودان تعقيدا، وأصبح الوصول إلى حل قريب لهذه الأزمة التي تفجرت منذ شهر سبتمبر الماضي أمرا يصعب تحقيقه.

وتفجرت الأحداث في شرق السودان -الذي يضم ٣ ولايات «القضارف وكسلا والبحر الأحمر»-، عندما قام محتجون ينتمي غالبيتهم إلى قبائل البجا «القبيلة الرئيسية في شرق السودان» بإغلاق ميناء بورتسودان والذي يعد الميناء الرئيسي في السودان، إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية التي تربط الشرق بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وحدد محمد الأمين ترك زعيم قبيلة البجا، عددا من الشروط لحل الأزمة على رأسها إقالة الحكومة الانتقالية، وتشكيل مجلس سيادة جديد؛ والغاء اتفاق مسار الشرق في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠.

سيد على أبوأمنة: أحداث شرق السودان أزمة قديمة حديثة

يقول سيد على أبوآمنة الأمين السياسي لمجلس البجا والناطق الرسمي باسم تنسيقية شرق السودان لــ«المصري اليوم»: إن قضية إقليم شرق السودان في التهميش قديمة، والمطالبة بالحقوق لدى سكان الإقليم متواصلة منذ استقلال الدولة السودانية، حيث تأسس «مؤتمر البجا» في عام 1958، لإزالة التهميش عن الإقليم والمطالبة بالفيدرالية، مشيرا إلى أنه على مدار الأنظمة والحكومات المتعاقبة في السوداني عاني شرق السودان كثيرا تاره بسبب القمع أو تسويف القضية وتجميد نشاط الأحزاب، أو الوصول إلى اتفاقيات هزيلة هشة لا تحمل حلولا للأزمة التي يعاني منها أبناء شرق السودان مثل اتفاقية السلام في أسمرة التي تم توقيعها مع نظام البشير.

وإعتبر أبوأمنة أن الأمور اشتعلت في شرق السودان مؤخرا، بسبب توقيع الحكومة الانتقالية على اتفاق مسار الشرق بجوبا. وقال: «هذا المسار هو الذي أشعل فتنة قبلية في شرق السودان والمكونات الأصلية في الإقليم رفضت هذا المسار، حيث أتى بمجموعات لا علاقة لهم بالمنطقة وقعت الحكومة معهم اتفاقاً للسلام».

وأكد أن مشكلة شرق السودان مستمرة على مدي ٦٤ عاما وهي مشكلة ذات طرفين وناضل من أجلها أبناء الاقليم منذ عام ١٩٥٨ من أجل المشاركة العادلة في الحكم ومواجهة التهميش وسوء الخدمات .

وقال: «أما الطرف الثاني من المشكلة يتعلق بالسيادة على الأرض نفسها»، مشيرا في هذا إلى أن آخر الحلقات في هذا الشأن يتمثل في شعب جهة ما إلى إحداث تغيير ديموغرافي في شرق السودان.

وأوضح أبوأمنة أن الوضع حاليا في شرق السودان لا يرواح مكانة حيث يستمر التصعيد وإغلاق الموانئ والطرق، مشيرا إلى أن الحكومة في الخرطوم مستمرة في تعنتها وتجاهلها للأزمة ومحاولة حل جذورها .

واعتبر الأمين السياسي لمجلس البجا والناطق الرسمي باسم تنسيقية شرق السودان أن الأطروحات التي يعلن عنها لحل الأزمة في شرق السودان عبارة عن معالجات ظاهرية وقشرية طفيفة.

وقال: «هذا دفع المجلس الأعلى للبجا وثوار الإقليم إلى أن يتحولوا إلى مربع المطالبة بحل الحكومة نفسها وان يتم إعادة تشكيل المجلس السيادي بالشكل الذي يتيح فيه تمثيل جميع أقاليم السودان ال ٦ في المجلس، بغض النظر عن كون ممثلي اقاليم السودان من العسكريين أو المدنيين .

مضيفا: «الثورة في شرق السودان تتفاقم».

وشدد أبوأمنة على أن قضية أبناء شرق السودان ليست مع أشخاص أو قبائل، وقال «حقنا في الإقليم حق تاريخي».

وأكد على أنه في حال رغبت الحكومة في حل الأزمة عليها الجلوس مع أهل شرق السودان وإعطائهم حقوقهم.

وفي رده على ما يتردد عن وجود وساطة من الحزب الاتحادي الديموقراطي لحل الأزمة في شرق السودان، قال أبوأمنة: «وساطة الحزب الاتحادي الديموقراطي لم تصلنا بشكل رسمي أو ناضج، مضيفا:»الحزب الاتحادي حزب عريق في السودان ولدينا روابط تاريخية معه، كما له وجود كبير في شرق السودان وله أنصار وقواعد ترتبط بالحزب وبالطريقة الختمية«.

وفيما يتعلق بوساطة حزب الأمة القومي قال الأمين السياسي لمجلس البجا والناطق الرسمي باسم تنسيقية شرق السودان «وساطة حزب الأمة إنتهت»، مضيفا: «تقديرنا لحزب الأمة النابع من الروابط الوطنية التاريخية دفعنا لقبول وساطتهم بيننا مع الحكومة وكان شرطنا إلغاء مسار شرق السودان الذي تم التوقيع عليه في جوبا، وبما إن ذات القيادة إتخذت موقفاً للتوسط بيننا وبين جهة أخرى أسموها داعمي المسار، ووسطت أحدى مؤسساتنا لمطالبتنا بفك المتاريس بدون أي خطوة من الحكومة نحو تنفيذ ولا واحد من مطالبنا إحسانا للنية- بل طالبتنا نحن بإبداء حسن النوايا وكأننا من تسبب في الأزمة- مع تأكيدهم في بيانهم ان سبب الأزمة هو المسار- فإننا نعلن سحبنا لقرار دراسة التفويض المشروط بإلغاء المسار لحزب الأمة».

حمدوك: قضية شرق السودان عادلة

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وصف في كلمته التي وجهها قبل يومين، قضية شرق السودان بـ«العادلة»، مشيرا إلى أن جذورها تمددت في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد في حين انه أغناها موارداً وامكانيات.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم.

وشدد في خطابه على أنه ظل يعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق مبينا ان اتصالاته قد أثمرت عن الإعداد لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم الشرقي. وأمن على ضرورة تجاوز الأزمة الحالية وبداية النظر بمنظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية.

ودعا كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية لمائدة مستديرة للعمل على ترتيبات للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية.

وقال حمدوك: «أدعو أهلنا في الشرق لفتح الميناء والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن البلاد وقوتها وسيادتها، ولا تزيد من معاناة شعبنا الصابر الكريم».

ووجه رسالة للشعب اكد خلالها: «إننا متمسكون باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم البلاد لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، هذه أمانة سنحرص على أن نؤديها على أفضل ما يكون، ولن نفرط فيها ونحن في موقع المسؤولية .

وحذر رئيس الوزراء قائلا «إن الأوطان لا تبنى بالحزازات الشخصية والانفعالات العابرة، بل تبنى باحترام القوانين والمؤسسية وتقديم التنازلات من أجل خلق أرضيات مشتركة مع الآخرين تمكننا من العمل معاً لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار».