أسطورة الأهلي : «أفشة مالوش بديل وطاهر ما يقدرش يقوم بدوره»

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انتقد الشيخ طه إسماعيل نجم ومدرب النادي الأهلي السابق وشيخ المحللين العرب المستوى الذي ظهر عليه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال مباراته أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي أمس السبت مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 1-1 في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على ملعب الجنرال سيني كوينتشي في العاصمة نيامي.

ويستعد الأهلي خلال الأيام المقبلة لخوض مباراة العودة أمام بطل النيجر والمقررة يوم السبت المقبل على أرض ملعب الأهلي وي السلام.

وشدد الشيخ طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة السابق بالنادي الأهلي على أن المارد الأحمر يعاني في غياب محمد مجدي أفشة ولابد من العثور على بديل له.

وقال الشيخ طه: مفيش بديل لأفشة بنفس مميزاته يعني اللونج باص الطويل إلى بيعمله أفشة محدش بيعمله صح زيه، مجدي أفشة غير ناصر ماهر وهو مشي كده كده وفيه دلوقتي في الفريق عمار حمدي يقدر يعمل الشغل ده كويس في حال غياب أفشة.

وأوضح الشيخ طه: الأهلي لازم يشوف بديل لأفشة لأنه ممكن يتصاب فلازم يكون عندك البديل إلى يقدر يحرك لك كل جوانب الملعب من استلام وتحضير الهجمة والضغط على الخصم، عما حمدي يقدر يعمل الشغل ده كويس، أما طاهر محمد طاهر فمش هيقدر يعمل نفس إلى بيعمله أفشة.