المتحدث بإسم «رياض محرز» يرد على أنباء إستدعاؤه في قضية جنسية

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قال صحيفة ذا صن البريطانية أن اللاعب بنجامين ميندي، 27 عاما، وجهت له تهم سلسلة من الاعتداءات الجنسية وتم حبسه احتياطيا قبل محاكمته في مطلع العام المقبل.

ومن بين التهم أنه اغتصب فتاة عمرها 17 عاما في منزله في الساعات الأولى من يوم 23 أغسطس.

وتقول الصحيفة أنه يمكن استجواب اللاعب جاك جريليش كشاهد في قضية الاغتصاب وزميله رياض محرز بعد أن ذهب إلى ملهى ليلي مع بنجامين ميندي قبل ساعات من ارتكاب الجريمة.

وهذا يعني أن الشرطة يمكنها الاتصال بالنجمين جريليش ومحرز كشهود محتملين، حيث تقول الصحيفة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورطهم في الاعتداء أو أنهم كانوا موجودين في منزل ميندي وقت الحادثة.

وقال مصدر: «كانو معاً في مكان واحد وانتقلوا إلى مكانين مختلفين خلال الليل لكن جريليش ومحرز لم يعودوا إلى منزل ميندي في تلك الليلة.

وأنه «لسوء الحظ، ما بدأ على أنه ليلة ممتعة في الملهى انتهى ببعض الادعاءات الخطيرة للغاية، وقد صُدم الجميع في مانشستر سيتي عندما تم القبض على ميندي واتهامه«.

من جهته رد المتحدث بإسم اللاعب الجزائري رياض محرز وفق الصحيفة على هذه الأنباء قائلاُ: «رياض ليس شاهداً في هذه القضية ولا يعامل كشاهد».