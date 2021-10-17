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تعرف على موقف حسين الشحات من المشاركة مع الأهلي أمام بطل النيجر

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تعرف على موقف حسين الشحات من المشاركة مع الأهلي أمام بطل النيجر تعرف على موقف حسين الشحات من المشاركة مع الأهلي أمام بطل النيجر

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أبعدت الإصابة جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن مباراة الذهاب أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2021/2022.

وعاد الأهلي أمس السبت من العاصمة النيجرية نيامي بالتعادل بنتيجة 1-1 مع نظيره الحرس الوطني، وسجل هدف المارد الأحمر الظهير التونسي على معلول من ركلة جزاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فريق الحرس الوطني يوم السبت المقبل 23 أكتوبر 2021 في مباراة العودة الحاسمة في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة.

ووفقاً لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي من المنتظر أن يخضع حسين الشحات، لأشعة طبية خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم موقفه من المشاركة في مباراة بطل النيجر يوم السبت المقبل.

وسيخضع اللاعب للفحص بمعرفة طبيب الفريق أحمد أبوعبلة من أجل تحديد مدى تعافيه من الإصابة وتحديد أيضاً موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه من لاعبي الفريق.

وغاب حسين الشحات عن مباراة الذهاب أمام الحرس الوطني، بعدما عانى من تجدد الإصابة في العضلة الضامة.

المصرى اليوم

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