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يستأنف فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك اليوم السبت تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث خضع اللاعبون لتدريبات لياقة بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم بنادى الزمالك.

كما خاض لاعبو الفريق التدريبات الفنية بصالة النادي، حيث قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لفريقين، وتصحيح أخطائهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد وتدريبهم كذلك على النواحي الدفاعية.

علي جانب آخر، أكد أحمد شعلان إداري الفريق أن اللاعب الكاميروني آرثر فوكينج لم ينسجم مع الفريق خلال الفترة التي شارك فيها بالتدريبات ولذلك تم صرف النظر عن استمراره .

كما أشار شعلان إلى أن طائرة الزمالك سيخوض مباراتين وديتين خلال الأسبوع الحالي وذلك فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الفريق خاض مباراة ودية أمام الترسانة يوم الخميس الماضي وانتهت بالتعادل بشوطين لكل فريق.

ويقود الفريق حسن الحصرى مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما وأحمد عبد العزيز مدرب لياقة بدنية ورجب قطب أخصائي لياقة بدنية وحاتم قنديل مدلكا والمدير الإدارى أحمد شعلان.