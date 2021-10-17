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اختتمت مساء امس السبت بطولة زد الودية للبراعم التي تنظم تحت إشراف منطقة الجيزة، بنادي زد بالسادس من أكتوبر، والتي تشارك فيها فرق المدرسة الأساسية لكرة القدم بنادي الزمالك «البراعم» مواليد: 2008 و2009 و2010.

وجاءت نتائج اليوم الأخير كالتالي:

تعادل فريق 2008 مع الأهلى بدون أهداف.

ويقود فريق 2008، خالد مصطفي مدربا للفريق، أسامة فاروق مساعد مدرب، ومحمد صابر مساعد مدرب، ومصطفي غراب مدرب حراس مرمي، وسعيد الطيار إداريا، طه عبدالكريم أخصائى علاج طبيعى، بجانب مدحت مكى مشرفا فنيا .

فوز فريق الزمالك مواليد 2009 على المقاصة بنتيجة ستة أهداف دون رد .

ويتكون الجهاز الفني من إيهاب رفاعي مدربا وأحمد عادل مساعد مدرب ومحمود سلطان مساعد مدرب، وياسر سعد الدين مدرب حراس مرمي، وعمرو عبدالتواب إداريا، وخالد قناوي علاج طبيعي.

على صعيد متصل تم اختيار ادم محمود إبراهيم مواليد 2010 كأحسن حارس بالبطولة، وهداف البطولة أحمد إبراهيم مواليد 2009، وعمر ياسر مواليد 2008 أحسن لاعب بالبطولة .

وتواجد الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، باليوم الأخير للبطولة.

ويقود المدرسة الأساسية البراعم، الكابتن حسن بصري مديرا لقطاع المدرسة، والكابتن على خليل مديرا فنيا، والكابتن على يونس مدربا للمهارات، والكابتن محمد صبحي مديرا إداريا.