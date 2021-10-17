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طلبات إحاطة بالبرلمان تتهم اتحاد الكرة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية

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طلبات إحاطة بالبرلمان تتهم اتحاد الكرة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية طلبات إحاطة بالبرلمان تتهم اتحاد الكرة بارتكاب مخالفات مالية وإدارية

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تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول ما اعتبرته مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد، دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت نحو 16,6 مليون دولار، وعدم قيام مسؤولي الاتحاد بمطالبة الاتحاد الأفريقي (كاف) للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، ما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

المصرى اليوم

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