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عبر بوابة "الوحدة".. الهلال يحافظ على صدارة دوري الطائرة

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الفيصلي يتجاوز الاتحاد والترجي كسب النصر

عبر بوابة

حافظ الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال على صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك عقب تفوقه على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وفي المجمعة واصل الفيصلي مطاردته للمتصدر الهلال، بعدما نجح في تجاوز عقبة الاتحاد والتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل واحد.

ونجح الترجي في الصعود للمركز الثالث، عقب تألقه أمام النصر، وتفوقه عليه بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي خميس مشيط تجاوز الأهلي عقبة مضيفه ضمك، وتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط.

واستطاع الابتسام رسم بسمته الأولى هذا الموسم، بعدما تغلب على جاره الهداية بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي اللقاء الأخير تمكن الخليج من تجاوز الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل واحد.

عبر بوابة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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