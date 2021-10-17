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«رياض محرز لا يشتكي».. رد صارم من جوارديولا على غضب ستيرلينج

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«رياض محرز لا يشتكي».. رد صارم من جوارديولا على غضب ستيرلينج «رياض محرز لا يشتكي».. رد صارم من جوارديولا على غضب ستيرلينج

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تمر العلاقة بين مهاجم منتخب إنجلترا رحيم ستيرلينج وفريقه مانشستر سيتي بحالة من عدم الاستقرار في الفترة الماضية في ظل توتر العلاقة بين اللاعب ومدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترددت أنباء في الفترة الماضية عن رغبة رحيم ستيرلينج (26 سنة) في الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي إذا سنحت له الفرصة في ظل معاناته للمشاركة في الفترة الماضية تحت قيادة جوارديولا.

وعلق جوارديولا على أنباء رحيل رحيم ستيرلينج عن معقل ملعب الاتحاد مؤكداً أنه فؤجي بتصريحات اللاعب حول رغبته في الرحيل وأنه ليس على دراية لا هو ولا إدارة النادي بخطط نجم منتخب الأسود الثلاثة.

وقال جوارديولا : لم أكن أعرف بخطط ستيرلينج وأعتقد أن النادي يعرف أيضاً، رحيم هو لاعبنا، ونأمل أن يظل لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا ، يريد أن يلعب أكثر ولكن رياض محرز لا يلعب ولا يشتكي وأيضاَ جواو كانسيلو نفس الأمر.

وأضاف جوارديولا: لا يمكنني أن أؤكد له أنه سيلعب بشكل دائم، لا يمكنني أن أؤكد عدد الدقائق التي يلعبها كل لاعب ، دائما يجب عليهم تقديم أنفسهم على أرض الملعب، إنهم يعرفون أنهم سيلعبون عندما نحتاج إليهم ، ما أريده من رحيم وجميع اللاعبين هو أن يكونوا راضين عن الوجود هنا ويسعدهم التواجد مع مانشستر سيتي.

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