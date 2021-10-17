محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع

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أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، جولة ميدانية لتفقد أعمال التجهيزات النهائية بمدرسة البنات الابتدائية ببركة السبع (إحلال جزئي) والمقامة على مساحة 2880 م2 بقيمة تعاقدية تزيد على 5 ملايين جنيه، بإجمالى 13 فصلا دراسيا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية، بحضور مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

وتابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات الداخلية والدهانات، موجهاً مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة نهو الأعمال بالمدرسة تمهيداً لدخولها الخدمة هذا العام، ما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية، وكذا إعداد الموقف التنفيذي لكل المدارس التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة والعرض عليه خلال يومين.

كما تفقد المحافظ أعمال التوسعات والتشطيبات بمدرسة الشهيد شحاته مصطفي عبدربه للتعليم الأساسى (عزبة الإصلاح سابقا) بالدبايبة والمقامة على مساحة 1880م2 بإجمالي 18 فصلا دراسيا، بقيمة تعاقدية تزيد على 4 ملايين جنيه، حيث من المقرر نهو الأعمال بها وتسليمها الأسبوع القادم تمهيداً لدخولها الخدمة التعليمية.

وتابع محافظ المنوفية سير العملية التعليمية بالمدرسة، وأجرى حواراً مع أحد الطلاب للتأكد من انتظام اليوم الدراسي منذ بداية الدراسة وحتى الآن، وحرص المحافظ على متابعة نسب الحضور للطلبة ودفاتر الحضور والانصراف لهيئة التدريس، كما استمع من مدير الإدارة التعليمية عن موقف الكثافة الطلابية بالمدرسة وخطة الإدارة لسد عجز المدرسين، هذا ويتم العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والأسوار لمدرسة الدبايبة للثانوية العامة ( إنشاء جديد) على مساحة 2100 م2، بعدد 24 فصل دراسي بتكلفة ما يقرب من 8 ملايين جنيه.

وأوضحت مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة أنه تم إنشاء 4 مدارس بنطاق بركة السبع بإجمالى 58 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية ما يقرب من 22 مليون جنيه للنهوض بالمنظومة التعليمية، وهي مدارس أحمد الشرقاوي الابتدائية (إحلال كلي) والشهيد إسماعيل عمر الابتدائية (توسع) بهورين، والشهيد حمدي صبري المليجي الابتدائية (توسع) بطوخ طنبشا، وكفر هورين الثانوية العامة (إنشاء جديد) بكفر هورين.