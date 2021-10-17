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تعرف على موعد عودة العريس أفشة لتدريبات الأهلي

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تعرف على موعد عودة العريس أفشة لتدريبات الأهلي تعرف على موعد عودة العريس أفشة لتدريبات الأهلي

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يستعد النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة لخوض مباراة العودة أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد 2021/2022.

وكان الأهلي قد تعادل أمس السبت مع بطل النيجر بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الحرس الوطني في العاثمة نيامي.

وغاب عن مباراة الذهاب صانع ألعاب القلعة الحمراء محمد مجدي أفشة بسبب ارتباطه بحفل زفافه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أقيم حفل الزفاف يوم الخميس الماضي وحصل على أجازة زواج بعدها.

وكشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد انتظام محمد مجدي أفشة من جديد في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد سيد عبد الحفيظ على أن أفشة سيتواجد في تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، بعد العودة إلى القاهرة.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: من المنتظر أن نعود للتدريبات يوم الاثنين وأفشة سيكون متواجدًا مع زملائه في المران استعداداً لموقعة العودة مع بطل النيجر يوم الثلاثاء المقبل.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم السبت المقبل على أرض ملعبه الأهلي وي السلام في مباراة العودة بين الفريقين.

المصرى اليوم

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