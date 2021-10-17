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ليس ميسي أو رونالدو.. زيدان يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

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ليس ميسي أو رونالدو.. زيدان يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية ليس ميسي أو رونالدو.. زيدان يختار مرشحه للفوز بالكرة الذهبية

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أكد زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية وريال مدريد أن كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا والملكي، على استحقاقه الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وكان الأسطورة زيدان قد فاز بذات الجائزة عام 1998، بعد أن قاد الديوك الفرنسية للفوز بكأس العالم آنذاك على حساب البرازيل وقد أحرز هدفين في هذه المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وقال زيدان في تصريحات إلى «تيلي فوت» الفرنسية: «بنزيما يستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. إنه لاعب لا يُصدق، كان لي شرف كبير بتدريبه. يمكنه فعل كل شيء على أرض الملعب. إنه في القمة الآن، وآمل أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية».

كان تم اختيار بنزيما في القائمة المختصرة للكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبًا في وقت سابق من هذا الشهر وعزز أوراق اعتماده بالفوز بدوري الأمم الأوروبية مع فرنسا، حيث حصل على أول لقب دولي له.

يُعد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، لكن لاعبين مثل ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو يتنافسون أيضًا.

وسجل بنزيما عشرة أهداف وسبعة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات لريال مدريد ويبدو أنه سيكون لاعبًا رئيسيًا في لوس بلانكوس.

المصرى اليوم

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