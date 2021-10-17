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شاهد بالصور.. تريزيجيه يقترب من العودة لمباريات أستون فيلا

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شاهد بالصور.. تريزيجيه يقترب من العودة لمباريات أستون فيلا شاهد بالصور.. تريزيجيه يقترب من العودة لمباريات أستون فيلا

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نشر جناح منتخب الأول لكرة القدم محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي اليوم الأحد صوراً له خلال قيامه بأداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الموسم الماضي، ومن وقتها وهو بعيد عن المشاركة في المباريات.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» وعبر حسابه على «إنستجرام» أيضاً بعض الصور التي يطمئن متابعيه من خلالها على اقترابه من العودة للمباريات من جديد في الفترة المقبلة.

وظهر تريزيجيه في الصور وهو يقوم بأداء التدريبات البدنية على عجلة رياضية لتقوية عضلات القدمين وظهرت عليه في الصور أنه في حالة نفسية مرتفعة للغاية.

محمود حسن تريزيجيه

وحازت الصور التي نشرها تريزيجيه على إعجاب متابعيه، وحصلت على ما يزيد عن 10 آلاف لايك في 20 دقيقة فقط، وتمنى المتابعون له أن يعود سريعاً من جديد للمباريات مع فريقه ومنتخب مصر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم كان قد أكد على هامش معسكر مباراة ليبيا الأخيرة في تصفيات 2022 على أن محمود حسن تريزيجيه سيعود للتدريبات بالكرة من جديد في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

المصرى اليوم

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