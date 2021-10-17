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تستكمل اليوم باقى منافسات بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية بمنافسات الفردى والتى بدات بمنافسات الفرق امس ومنافسات الجائزة الكبرى ومنافسات بطولة افريقيا التي تقام على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

واكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة انه يتوقع زيادة حصيلة الميداليات في منافسات الفردى التي ستقام اليوم متمنيا للاعبين المصريين تحقيق اكبر عدد ممكن بعد حصد اجمالى 22 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات في منافسات الفرق امس و9 مبداليات في بطولة الجائزة الكبرى و9 ميداليات في بطولة افريقيا

ويمثل مصر في بطولة العالم اللاعبون في منافسات الفردى: فرانكوا دوناتو ومحمد حسام وحسن القريعى

وفى منافسات الشباب صلاح قاسم وهارى فارتان وعبدالشفيع عوض

ويقوم بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر: عمرو ابو العز، برج مشجيان، مجدي شفيق، صلاح قاسم، عاطف نعيم، ايمن عطية، طارق عثمان، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى