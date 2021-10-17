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تعرف على التشكيل المتوقع لدربي الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وروما

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تعرف على التشكيل المتوقع لدربي الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وروما تعرف على التشكيل المتوقع لدربي الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وروما

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يحل فريق روما الإيطالي مساء اليوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على العملاق يوفنتوس في دربي الدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الكالتشيو.

وتنطلق المباراة بين يوفنتوس وروما عند الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية.

ويحتل روما حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي السيري A برصيد 15 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع وله 11 نقطة فقط.

وتمثل المباراة مواجهة فنية خاصة بين البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما والمخضرم ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد عن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة القمة المرتقبة بينهما الليلة.

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: دي تشيليو وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي ودانيلو.

في خط الوسط: برنارديسكي ولوكاتيلي وبنتانكور وخوان كوادرادو.

في خط الهجوم: فيديريكو كييزا ومويس كين.

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

في خط الدفاع: كارسدورب وإيبانز ومانشيني وفينا.

في خط الوسط: فيرتوت وبيليجريني وكريستانتي.

في خط الهجوم: زانيولو وتامي أبراهام وهينريك ميختاريان.

المصرى اليوم

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