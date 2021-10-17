وزير الرياضة يطمئن على لاعب بيراميدز المحتجز فى مستشفى بإثيوبيا

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أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً صباح اليوم بالدكتور محمد عمر جاد سفير مصر في اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الافريقي، للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية للاعب نادي بيراميدز إسلام عيسى الذي تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مع نادى ازام يونايتد التنزانى في بطولة الكونفدرالية، وتطورت الحالة الصحية له أثناء وجود الطائرة في مطار أديس أبابا للتزود بالوقود مما استلزم دخوله المستشفى.

وأوضح السفير لوزير الشباب والرياضة أن اللاعب خضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته، لكن تم وضعه تحت الملاحظة للاطمئنان عليه وسيعود إلى القاهرة في التأكد من استعداده صحياً لركوب الطائرة.

يشار إلى أن بعثة نادى بيراميدز استغاثت بوزارتي الشباب والرياضة والخارجية خلال وجودهم في مطار أديس أبابا لدخول اللاعب إلى المستشفى لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإصابة «شرخ وجرح قطعى في الأنف» وهو ما استلزم جهود كبيرة تمت بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في إثيوبيا، حيث تم نقل اللاعب وحجزه في المستشفى النرويجي في إثيوبيا ومغادرة باقى أعضاء البعثة التي وصلت إلى القاهرة فجر اليوم.

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود ممثلي البعثات الدبلوماسية في مختلف دول العالم، والتعاون المثمر مع الخارجية المصرية، متوجهاً بالشكر للسفير محمد عمر جاد سفير مصر في إثيوبيا والمستشار محمد توفيق القنصل المصري بإثيوبيا على صعيد إنهاء إجراءات حجز اللاعب سيف عيسي في المستشفي، وبقائه بالمستشفي للرعاية الطبية حتى تحسن حالته واستعادة عافيته.

وأكد الوزير أنه سيتم متابعة الحالة الصحية للاعب على مدار الساعات المقبلة والاطمئنان عليه حتي عودته سالماً إلى أرض الوطن في ضوء حرص الوزارة على متابعة أحوال كافة البعثات واللاعبين المصريين المشاركين في مختلف المحافل.

على صعيد أخر، ثمن وزير الشباب والرياضة على نتائج فرق كرة القدم المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية والتي حققتها خارج الديار في المباريات التي أقيمت أمس حيث في بطولة دوري أبطال إفريقيا فاز الزمالك على فريق توسكر الكيني بهدف نظيف، وتعادل الأهلي مع فريق الحرس بالنيجر بهدف لكل منهما، وفي منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية تعادل نادي بيراميدز أمام فريق ازام يونايتد التنزاني، وتعادل النادي المصري أمام فريق أوغندا ريفينيو اوثورتي.

أعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للفرق المصرية في المنافسات المقبلة بالبطولتين الإفريقيتين، والفوز في مباريات العودة، والمنافسة بقوة في المراحل المقبلة بالبطولتين.