أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه -
جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بالموسيقى والفنون في أولى أمسياته الشعرية -
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يطلب حضور 10 آلاف متفرج لمباراة بطل النيجر

Print
الأهلي يطلب حضور 10 آلاف متفرج لمباراة بطل النيجر الأهلي يطلب حضور 10 آلاف متفرج لمباراة بطل النيجر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يجهّز النادي الأهلي في الساعات المقبلة لتوجيه خطاب رسمي إلى الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور الجماهير في مباراة العودة بين الفريق الكروي الأول بالنادي ونظيره الحرس الوطني بطل النيجر.

ويواجه الأهلي بطل النيجر يوم السبت المقبل على ملعبه الأهلي وي السلام ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد 2021/2022.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في نيامي عاصمة النيجر قد انتهت أمس السبت بالتعادل 1-1 ليضع الأهلي قدما في دور الستة عشر.

ووفقاً للمعلومات داخل القلعة الحمراء، فإن الأهلي سيطلب حضور نحو 10 آلاف مشجع للمباراة أمام بطل النيجر خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت تواجد نحو نفس هذا العدد تقريباً في ملعب أصحاب الأرض.

ويستند الأهلي في خطابه المرتقب إلى الجهات الأمنية على رغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في حضور الجماهير للمباريات فضلاً عن أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن إقامة مباريات الدوري في الموسم الجديد بحضور الجماهير حيث تم تحديد 2000 مشجع في كل مباراة بواقع ألف مشجع لكل فريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو