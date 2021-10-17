الأهلي يطلب حضور 10 آلاف متفرج لمباراة بطل النيجر

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يجهّز النادي الأهلي في الساعات المقبلة لتوجيه خطاب رسمي إلى الجهات الأمنية من أجل الموافقة على حضور الجماهير في مباراة العودة بين الفريق الكروي الأول بالنادي ونظيره الحرس الوطني بطل النيجر.

ويواجه الأهلي بطل النيجر يوم السبت المقبل على ملعبه الأهلي وي السلام ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد 2021/2022.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في نيامي عاصمة النيجر قد انتهت أمس السبت بالتعادل 1-1 ليضع الأهلي قدما في دور الستة عشر.

ووفقاً للمعلومات داخل القلعة الحمراء، فإن الأهلي سيطلب حضور نحو 10 آلاف مشجع للمباراة أمام بطل النيجر خاصة أن مباراة الذهاب بين الفريقين شهدت تواجد نحو نفس هذا العدد تقريباً في ملعب أصحاب الأرض.

ويستند الأهلي في خطابه المرتقب إلى الجهات الأمنية على رغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في حضور الجماهير للمباريات فضلاً عن أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن إقامة مباريات الدوري في الموسم الجديد بحضور الجماهير حيث تم تحديد 2000 مشجع في كل مباراة بواقع ألف مشجع لكل فريق.