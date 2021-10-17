كواليس ساعات الرعب بعد إصابة إسلام عيسى في تنزانيا

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عاشت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ساعات من الرعب بعد الإصابة القوية التي تعرض لها لاعب وسط الفريق إسلام عيسى خلال مباراة الفريق أمام عزام يونايتد بطل تنزانيا وما تبعها من تطورات مقلقة على صعيد الحالة الصحية للاعب.

وتعرض إسلام عيسى لإصابة قوية في الأنف خلال مباراة فريق بيراميدز أمام نظيره عزام يونايتد ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في المباراة التي أقيمت ظهر أمس الأول في تنزانيا وانتهت بالتعادل السلبي.

ونتج عن الإصابة القوية تعرض إسلام عيسى للإصابة بشرخ في الأنف وجرح قطعي، ما أدى لاستبداله فوراً خلال المباراة واستلزم اللاعب في وقتها رد الشرخ وخياطة الجرح بغرزتين على الفور، قبل توجه البعثة مباشرة من تنزانيا عقب نهاية المباراة إلى القاهرة.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري ، طبيب نادي بيراميدز أنه أثناء رحلة العودة إلى القاهرة شعر إسلام عيسى ببعض الإعياء وصعوبة في التنفس، وزادت الأعراض عليه بعد هبوط الطائرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتزود بالوقود، وتدهورت حالة اللاعب مما دفع البعثة للاستغاثة بوزارتي الرياضة والخارجية خلال وجودهم في مطار أديس أبابا، من أجل إنقاذ اللاعب بالسماح له بالدخول إلى أثيوبيا للعلاج في إحدى المستشفيات.

وبذل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي جهوداً كبيرة بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية المصرية من خلال السفارة المصرية في إثيوبيا، حيث تم نقل اللاعب ووضعه في المستشفى النرويجي في إثيوبيا، بينما غادر أعضاء نادي بيراميدز أثيوبيا ووصلوا إلى القاهرة فجر أمس الأحد.

وأضاف طبيب الفريق أنه بمجرد سماح سلطات مطار أديس أبابا بدخول الحالة الطارئة بعد انتظار دام أكثر من ساعتين، وفور وصولهم للمستشفى النرويجي في أديس أبابا خضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته تماما مع وضعه تحت الملاحظة وأجهزة الأوكسجين للاطمئنان عليه، والأمور مطمئنة للغاية على أمل أن يعود خلال ساعات للقاهرة بعد التأكد من استعداده للطيران بلا مشاكل تهدد حياته، ولكن بشكل عام الحالة الطيه للاعب أصبحت مطمئنة إلا أن هناك خطورة عليه إذا سافر على الطائرة الآن.

وقررت إدارة بعثة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد بقاء الدكتور مصطفى المنيري ومساعده البرتغالي لويس، مع اللاعب إسلام عيسى لرعايته طبيًا حتى يستعيد عافيته ويعود بكامل صحته.

في شأن متصل، تواصل الدكتور أشرف صبحي، أمس مع سفير مصر في إثيوبيا، للوقوف على آخر تطورات الحالة الصحية لإسلام عيسى، وأكد السفير خلال اتصال هاتفي مع صبحي، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته، لكن تم وضعه تحت المراقبة للاطمئنان عليه وسيعود إلى القاهرة عند التأكد من استعداده صحيا لركوب الطائرة .