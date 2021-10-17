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الذهب في اليوم الأحد 17-10-2021

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17-10-2021 الذهب في اليوم الأحد 17-10-2021

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استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17-10-2021 عند ذات الأسعار السائدة أمس السبت خلال عطلة الأسبوعية البورصات العالمية.

وكانت الذهب فى بدأت انخفضت يوم الجمعة الذي يتزامن مع آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي لكل من التعاملات الفورية والآجلة.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية وباقي أعيرة الذهب يوم الجمعة، واستقرت الأسعار اليوم الأحد عند نفس أسعار أمس السبت لكل أعيرة الذهب.

تستعرض المصري اليوم أسعار الذهب السائدة فى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

ثبت في السعودية عيار 24 اليوم عند 213.04 ريال سعودي والذي يعادل 56.81 دولار.

واستقر سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 21 عند 186.41 ريال والذى يعادل 49.71 دولار.

واستمر سعر جرام الذهب اليوم في السعودية عيار 18 اليوم عند 159.78 ريال والذى يعادل 42.61 دولار.

واستقر سعر بيع أونصة الذهب في السعودية عند 6626.25 ريال والذى يعادل 1767 دولار

وثبت سعر شراء أونصة الذهب اليوم 6630.00 ريال والذى يعادل 1768 دولار

وبلغ سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم عيار 24 بلغ 213 ألفًا و39 ريال والذى يعادل 56 ألفًا و811 دولار.

وثبت سعر جنيه الذهب عيار 21 (زنة 8 جرامات) اليوم في السعودية 1491.28 ريال والذىى يعادل 397.67 دولار.

واستقر سعر سبيكة الذهب عيار 24 (أوقية) 6626.25 ريال والذي يعادل 1767 دولار.

وثبت سعر سبيكة الذهب اليوم 5 أوقية 33 ألفًا 131 ريال ويعادل 8835 دولار.

واستقر سعر سبيكة الذهب في السعودية10أوقية 66 ألفًا و262 ريال ويعادل 17670 دولار.

أسعار الذهب عالميًا اليوم السبت

انخفضت أسعار الذهب عالميًا يوم الجمعة الماضي، بفعل أخبار مؤثرة فى الإقتصاد الأمريكي أدت لرفع .

وكان سعر الذهب للعقود الفورية فى آخر أيام عمل البورصات العالمية قبل العطلة الأسبوعية يصل إلى 1767.62 دولار.

وكانت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى ختام التعاملات 1768.20 دولار.

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