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بث مباشر الآن مباراة الاتحاد ضد ضمك كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي

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بث مباشر الآن مباراة الاتحاد ضد ضمك كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي بث مباشر الآن مباراة الاتحاد ضد ضمك كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي ضيفا ثقيلا على نظيره ضمك اليوم الأحد 17-10-2021 ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء ينتظره عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

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ويوفر المصري اليوم تغطية خاصة لمباراة الاتحاد وضمك مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار وتفاعل الجماهير لحظة بلحظة.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الاتحاد ضد ضمك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد 17-10-2021 اضغط هنـــــا

تنطلق المواجهة عند الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية - مكة المكرمة , الخامسة الربع بتوقيت ، بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والأهلي

ويحتل فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن ضمك.

ولمشاهدة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأحد 17-10-2021 اضغط هنـــــا

أحمد حجازي ديربي جدة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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