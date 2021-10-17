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خضع جميع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا عقب الوصول إلى القاهرة ظهر اليوم الأحد.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على خضوع أفراد البعثة لمسحة طبية للاطمئنان عليهم. وتواجد الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي في استقبال البعثة لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.

وفاز على الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.