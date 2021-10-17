إعلان قائمة برشلونة لمباراة فالنسيا.. كومان يفجّر مفاجأة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة رسمياً عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نظيره فالنسيا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأوىل لكرة القدم للموسم 2021/2022.

وتنطلق المباراة بين فالنسيا وبرشلونة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب "كانب نو" في كتالونيا المباراة المهمة بين برشلونة وخفافيش فالنسيا المتألقة هذا الموسم.

ويحتل فريق برشلونة حالياً المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف فالنسيا صاحب المركز الثامن.

وفجّر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة مفاجأة في القائمة بعدما شهدت تواجد المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو بعدما ضمه برشلونة هذا الموسم عقب نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما عاد الظهير الأيسر، أليخاندرو بالدي، لقائمة برشلونة من جديد بعد تعافيه من الإصابة في الظهر التي تعرض لها في مباراة غرناطة في الدوري الإسباني.

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، نيتو وإينياكي بينيا.

في خط الدفاع: سيرجينيو ديست، جيرارد بيكيه، كليموه لينجليه، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي، أوسكار مينيجزا، صامويل أومتيتي وإريك جارسيا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ريكي بويج، فرينكي دي يونج، جافي، نيكو جونزاليس وسيرجي روبرتو.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي، سيرجيو أجويرو، أنسو فاتي، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو ولوك دي يونج.