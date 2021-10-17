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ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في واتفورد من جميع الزوايا: «حان وقت المتعة» ..

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ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في واتفورد من جميع الزوايا: «حان وقت المتعة» .. فيديو ليفربول ينشر هدف محمد صلاح في واتفورد من جميع الزوايا: «حان وقت المتعة» ..

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نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول مقطع لهدف نجمه الأول وهدافه محمد صلاح في شباك واتفورد بتصوير من جميع الزوايا.

وفاز ليفربول على نظيره واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الرابع بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من 4 لاعبين من دفاع واتفورد قبل أن يضع الكرة بيمناه في المرمى على طريقة «R2».

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف بالهدف الذي سجله في شباك فريق واتفورد إلى 7 أهداف في صدارة جدول ترتيب البطولة ليتفوق على المخضرم جيمي فاردي هداف فريق ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا.

ونتعرف في السطور التالية على ترتيب الهدافين حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :

محمد صلاح- ليفربول 7 أهداف.

جيمي فاردي- ليستر سيتي 7 أهداف.

ميكيل أنطونيو- وست هام يونايتد 5 أهداف.

نيال موباي- برايتون 4 أهداف.

إسماعيلا سار- واتفورد 4 أهداف.

برونو فيرنانديز- مانشستر يونايتد 4 أهداف.

ساديو ماني- ليفربول 4 أهداف.

اندروس تاونسيند- إيفرتون 3 أهداف.

روميلو لوكاكو- تشيلسي 3 أهداف.

هيونج مين سون- توتنهام 3 أهداف.

رافينا- ليدز يونايتد 3 أهداف.

دييجو جوتا ليفربول 3 أهداف.

سعيد بن رحمة- وست هام 3 أهداف.

هوانج هي تشان – وولفرهامبتون 3 أهداف.

كريستيانو رونالدو- مانشستر يونايتد 3 أهداف.

ماسون جرينوود- مانشستر يونايتد 3 أهداف.

محمد صلاح يحرز هدفه الأول والرابع لفريق ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

المصرى اليوم

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