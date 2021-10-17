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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني

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تتجه أنظار عشاق الدوري الألماني مساء اليوم الأحد صوب مدينة ليفركوزن الألمانية من أجل متابعة مباراة القمة بين حامل اللقب فريق بايرن ميونخ وأصحاب الأرض فريق باير ليفركوزن.

وتنطلق المباراة بين بايرن ميونخ ونظيره باير ليفركوزن عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي المباراة بين حامل لقب البوندزليجا بايرن ميونخ ومضيفه ومطارده المباشر باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الألماني.

وبعد خسارة مخيبة للآمال بنتيجة 2-1 أمام أينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية يحاول بايرن ميونيخ العودة إلى المسار الصحيح على حساب باير ليفركوزن.

ويغيب عن صفوف بايرن ميونخ في مباراة اليللة مدافعه الفرنسي المميز بنيامين بافارد للإيقاف بعدما تعرض للطرد في المباراة الماضية.

ووفقاً للعناصر المتاحة أمام المدرب الشاب يوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ ينتظر أن يخوض البايرن المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: سولي دايوت أوباميكانو وثيو هيرنانديز وألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوتشوا كيمش وجوريتسكا وتوماس مولر.

في خط الهجوم: سيرجي جنابري وليفاندوفسكي وليروي ساني.

المصرى اليوم

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