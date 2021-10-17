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موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني والقناة الناقلة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني والقناة الناقلة موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني والقناة الناقلة

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سيكون عشاق العملاق البافاري فريق بايرن ميونخ على موعد مساء اليوم الأحد مع مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره باير ليفركوزن في الدوري الألماني .

وتأتي المباراة بين حامل لقب البوندزليجا بايرن ميونخ ومطارده المباشر فريق باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الألماني.

ويحتل فريق باير ميونخ حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف فقط أمام نظيره مضيفه فريق باير ليفركوزن فيما يحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الأول برصيد 18 نقطة.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة المهمة من موعد المباراة والملعب الذي يحتضنها وغيرها مما يتعلق بالمواجهة بين الكبيرين في ألمانيا.

تنطلق مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني عند الساعة 5:30 عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة الموافق الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تقام مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني على ملعب «ياي أرينا» في مدينة ليفركوزن.

سيتم نقل مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في الدوري الألماني عبر قناة سكاي سبورتس أونو إيطاليا وكذلك عبر قناة بي إن سبورتس أتش دي 3 beIN Sports HD 3 TR.

المصرى اليوم

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