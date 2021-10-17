موعد مباراة القمة بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

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تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم الأحد صوب مدينة تورينو وتحديداً ملعب أليانز ستاديوم الخاص بنادي يوفنتوس من أجل متابعة ديربي الكرة الإيطالية بين أصحاب الأرض يوفنتوس والضيوف كبار العاصمة فريق روما.

وتمثل المباراة مواجهة فنية خاصة بين البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما والمخضرم ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس.

ويحتل روما حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي السيري A برصيد 15 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع وله 11 نقطة فقط.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المواجهة من حيث موعد المباراة بين يوفنتوس وروما والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة.

تنطلق مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي عند الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة وعند الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي وسط متابعة عالمية لهذه المباراة الكبيرة.

سيتم نقل مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي عبر قناة الدوري الإيطالي على شبكة يوتيوب «Lega Serie A YouTube» ويعلق على المباراة فهد العتيبي.