أخبار عاجلة

انطلاق فعاليات "كومبات فيلد".. تجمع الإثارة والشغف وتحتضن أجواء الحروب وساحات القتال -
جلسة حوارية بمنتدى "السعودية الخضراء" تناقش "التحول إلى الأخضر بإقامة مشاريع ضخمة" -
الجيش اليمني يكبّد الحوثيين عشرات القتلى والجرحى في مأرب -
مستشار حمدوك: الأزمة الحالية مصطنعة والحكومة السودانية لن تحل بالقوة -
صدمة لجماهير ليفربول: مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح وصلت لطريق مسدود -
تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة القمة بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

Print
موعد مباراة القمة بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي موعد مباراة القمة بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية مساء اليوم الأحد صوب مدينة تورينو وتحديداً ملعب أليانز ستاديوم الخاص بنادي يوفنتوس من أجل متابعة ديربي الكرة الإيطالية بين أصحاب الأرض يوفنتوس والضيوف كبار العاصمة فريق روما.

وتمثل المباراة مواجهة فنية خاصة بين البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما والمخضرم ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس.

ويحتل روما حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي السيري A برصيد 15 نقطة فيما يحتل يوفنتوس المركز السابع وله 11 نقطة فقط.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المواجهة من حيث موعد المباراة بين يوفنتوس وروما والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة.

تنطلق مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي عند الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة وعند الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي وسط متابعة عالمية لهذه المباراة الكبيرة.

سيتم نقل مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب «Lega Serie A YouTube» ويعلق على المباراة فهد العتيبي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 مليار جنيه استرليني لتحديث شبكة النقل خارج لندن

7 مليار جنيه استرليني لتحديث شبكة النقل خارج لندن

بديلاً لـ«تويتر وفيسبوك».. شبكة ترامب TRUTH Social تتصدر جوجل تريند في مصر

بديلاً لـ«تويتر وفيسبوك».. شبكة ترامب TRUTH Social تتصدر جوجل تريند في مصر

المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

المخابرات التركية تطيح بشبكة تجسس إسرائيلية زرعت خلاياها في 4 ولايات

بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

بعد حظر حساباته على تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي