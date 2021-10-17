سجل من هنا.. الإعلان عن طرح تذاكر الجماهير المصرية فى الدورى الممتاز

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زفت شركة تذكرتي بشري سارة للجماهير المصرية، قبل بدء مسابقة الدورى الممتاز.

حيث أعلنت الشركة بالتعاون مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن اقتراب موعد طرح تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ استعدادا لعودة الجمهور للمدرجات.

‏‎وكشفت الشركة أنها بصدد إعداد بطاقة المشجع المصري والتى ستكون هي جواز مرور المشجع إلى كل الاستادات.

‏‎وأوضحت أن على من يريد دخول المباريات عليه بتسجيل بياناته من خلال موقع الشركة.

ويمكن للجماهير المصرية التى تريد دخول المباريات التسجيل من خلال الرابط التالى: اضغط هنــــــا