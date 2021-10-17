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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل استعادة الثقة من جديد يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الأحد نظيره فالنسيا في مباراة قوية وصعبة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني .

ويدخل برشلونة المباراة وفي جعبته 12 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا الإسبانية بفارق الأهداف فقط خلف الضيوف خفافيش فالنسيا أصحاب المركز الثامن.

وطالب المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز من أجل استعادة الثقة من جديد بعد سلسلة من النتائج السيئة، فضلاً عن مصالحة الجماهير كون المباراة في ملعب «كامب نو» التاريخي معقل البارسا وأنصاره.

ويتطلع برشلونة للتعافي بعد خسارتين أمام كل من أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا .

ووفقاً لما كشفت عنه الصحف الإسبانية من المحتمل أن يكون ملعب كامب نو ممتلئاً بالجماهير لأول مرة اليوم منذ تفشي المستجد كوفيد 19، كما من الممكن أن تشهد المباراة ضد فالنسيا الظهور الأول للمهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أجويرو رفقة كتيبة برشلونة .

تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني عند الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وعند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تقام موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني على أرض ملعب استاد «كامب نو» في كتالونيا.

سيتم بث مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني عبر قناتي بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4 وعبر قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium.

المصرى اليوم

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