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تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا المتوقع في الدوري الإسباني

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تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا المتوقع في الدوري الإسباني تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا المتوقع في الدوري الإسباني

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يستضيف فريق برشلونة مساء اليوم الأحد نظيره فالنسيا في مباراة قوية وصعبة ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وتأتي المباراة بعد خسارتين مذلتين لفريق برشلونة أمام جاره أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

يدخل برشلونة مباراة الليلة أمام الخفافيش وفي جعبته 12 نقطة يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط خلف الضيوف فريق فالنسيا صاحب المركز الثامن.

وينتظر أن يجري الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة بعض التغييرات على تشكيلة فريقه الليلة أمام فالنسيا كما قد تشهد مقاعد البدلاء عدد من اللاعبين المؤثرين خاصة مع ظهور الأرجنتيني أجويرو المرتقب الليلة لأول مرة مع البارسا.

وينتظر أن يخوض فريق برشلونة مباراة الليلة بتشكيلة تضم:

في حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أوسكار مينجويزا وجيرارد بيكيه وإريك جارسيا وجوردي ألبا.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس فرينكي دي يونج وجافي.

في خط الهجوم: فيليبي كوتينيو وممفيس ديباي وأنسو فاتي.

في حراسة المرمى: سيلسين.

في خط الدفاع: ديميتري فولكييه وباوليستا ودياخابي وجايا.

في خط الوسط: فاس وهوجو جيامون وسولير وهوجو دورو.

في خط الهجوم: جيديس وماكسي جوميز.

المصرى اليوم

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