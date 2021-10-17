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إقالات المدربين تتواصل في الدوري السعودي بعد نتائج الجولة الثامنة

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إقالات المدربين تتواصل في الدوري السعودي بعد نتائج الجولة الثامنة إقالات المدربين تتواصل في الدوري السعودي بعد نتائج الجولة الثامنة

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واصلت منافسات الدوري السعودي سخونتها سواء على مستوى النتائج أو استقرار الأجهزة الفنية، فبالرغم من مرور 8 جولات فقط من عمر المسابقة، واصلت الأندية تغيير أجهزتها الفنية بسبب سوء النتائج، وارتفع عدد المدربين المقالين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى 7 مدربين من بين 16 فريقًا تتنافس.

وكان نادي الباطن آخر الأندية التي أعلنت إقالة مدربها الصربي نيناد لاتوفيتش، عقب الخسارة من الشباب على أرضه وبين جماهيره بثلاثية نظيفة، في مباراة الفريقين بالجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان قد سبقه المدربون البرازيلي «كاريلي»، مدرب اتحاد جدة، ومواطنه مانو مينيزيس، مدرب النصر، والإيطالي باولو تراميزاني (الفيصلي)، والتونسي محمد كوكي (الطائي)، والإنجليزى نيستور آل مايسترو (التعاون)، والسعودي خالد العطوي (الاتفاق).

ونجا الألباني هاسي بينسيك، المدير الفني لأهلي جدة، من مقصلة الإقالة، بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على ضيفه الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة.

المصرى اليوم

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