أبرز مباريات اليوم الأحد 17 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 17-10-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ويوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي وبرشلونة مع فالنسيا في الدوري الإسباني، والدوري السعودي - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
|
ايفرتون ضد وست هام
|
3 عصرا
|
بين سبورت بريميم 1
|
نيوكاسل ضد توتنهام
|
5.30 مساءا
|
بين سبورت بريميم 1
|
رايوفاليكانو ضد التشي
|
2 عصرا
|
بين سبورت 1
|
سيلتا فيجو ضد إشبيلية
|
4.15 عصرا
|
بين سبورت 1
|
فياريال ضد اوساسونا
|
6.30 مساءا
|
بين سبورت 1
|
برشلونة ضد فالنسيا
|
9 مساءا
|
بين سبورت برميم 1
|
نابولي ضد تورينو
|
6 مساءا
|
يوتيوب الدوري الإيطالي
|
يوفنتوس ضد روما
|
8.45 مساءا
|
يوتيوب الدوري الإيطالي
|
الفتح ضد التعاون
|
4.50 عصرا
|
SSCC - شركة الرياضة السعودية
|
الحزم ضد الفيصلي
|
5.15 مساءا
|
SSCC - شركة الرياضة السعودية
|
ضمك ضد الاتحاد
|
5.25 مساءا
|
SSCC - شركة الرياضة السعودية
مباراة توتنهام و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية