أبرز مباريات اليوم الأحد 17 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 17-10-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ويوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي وبرشلونة مع فالنسيا في الدوري الإسباني، والدوري السعودي - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

ايفرتون ضد وست هام 3 عصرا بين سبورت بريميم 1 نيوكاسل ضد توتنهام 5.30 مساءا بين سبورت بريميم 1

رايوفاليكانو ضد التشي 2 عصرا بين سبورت 1 سيلتا فيجو ضد إشبيلية 4.15 عصرا بين سبورت 1 فياريال ضد اوساسونا 6.30 مساءا بين سبورت 1 برشلونة ضد فالنسيا 9 مساءا بين سبورت برميم 1

نابولي ضد تورينو 6 مساءا يوتيوب الدوري الإيطالي يوفنتوس ضد روما 8.45 مساءا يوتيوب الدوري الإيطالي

الفتح ضد التعاون 4.50 عصرا SSCC - شركة الرياضة السعودية الحزم ضد الفيصلي 5.15 مساءا SSCC - شركة الرياضة السعودية ضمك ضد الاتحاد 5.25 مساءا SSCC - شركة الرياضة السعودية