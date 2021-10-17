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أبرز مباريات اليوم الأحد 17 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم الأحد 17 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد 17 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 17-10-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة توتنهام أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، ويوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي وبرشلونة مع فالنسيا في الدوري الإسباني، والدوري السعودي - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

ايفرتون ضد وست هام

3 عصرا

بين سبورت بريميم 1

نيوكاسل ضد توتنهام

5.30 مساءا

بين سبورت بريميم 1

رايوفاليكانو ضد التشي

2 عصرا

بين سبورت 1

سيلتا فيجو ضد إشبيلية

4.15 عصرا

بين سبورت 1

فياريال ضد اوساسونا

6.30 مساءا

بين سبورت 1

برشلونة ضد فالنسيا

9 مساءا

بين سبورت برميم 1

نابولي ضد تورينو

6 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد روما

8.45 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

الفتح ضد التعاون

4.50 عصرا

SSCC - شركة الرياضة

الحزم ضد الفيصلي

5.15 مساءا

SSCC - شركة الرياضة السعودية

ضمك ضد الاتحاد

5.25 مساءا

SSCC - شركة الرياضة السعودية

مباراة توتنهام و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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