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يرى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مازال بعيدًا عن مستواه الفني.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية :«كهربا مش لاقي نفسه مع الأهلي»، مضيفًا :«كهربا كان مكسر الدنيا مع الزمالك وكان في حتة تانية لدى الجماهير، وهذا بسبب المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الأبيض».

وأضاف :«كهربا، خلال وجوده مع ناديي الزمالك واتحاد جدة، كان يشارك بشكل أساسي ومتواجد دائمًا مع المنتخب الأول، ويسجل أهداف حاسمه، مثل هدفه في مرمى المغرب في بطولة أمم افريقيا 2017.

وأوضح :«منظومة الأهلي، سبب عدم تألق كهربا، أي لاعب يلعب في مركز الجناج يقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية، وهذا على عكس وجوده في الزمالك، كان لا يقوم بأي أدوار دفاعية».