اكرامى يحطم رقم عصام الحضري التاريخي وبيراميدز يحتفل بالانجاز

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أعلن الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على تويتر عن نجاح حارس مرمى الفريق إكرامي، في تحطيم رقم قياسي مسجل باسم عصام الحضري، بعد مشاركة إكرامى في مباراة عزام التنزاني.

وتعادل بيراميدز دون أهداف مع عزام اليوم السبت في تنزانيا، بذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الحساب الرسمي للنادى: «شريف إكرامي بعد مباراة عزام يصبح الحارس المصري الأكثر مشاركة في بطولات الأندية الإفريقية في التاريخ بـ99 مباراة».

ويكمل إكرامي المئوية حال مشاركته في لقاء الإياب ضد عزام يوم السبت المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وحطم إكرامي رقم الحارس عصام الحضري، الذي شارك في 98 مباراة بالبطولات الإفريقية للأندية.

وانضم إكرامي إلى بيراميدز مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي.