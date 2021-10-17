رئيس برشلونة يشارك في حفل تخرج سيف الششتاوي

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في احتفال كبير حضره عدد كبير من القائمين على الإدارة الرياضية في إسبانيا وسفراء الدول الأوروبية وكذلك رجال الإعلام الرياضي شارك ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الاولمبية المصرية في الاحتفال بتخرج ابنه سيف الششتاوي لحصوله علي بكالوريوس الإدارة الرياضية من جامعة جنيفا لإدارة الأعمال.

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، من بين أبرز الحاضرين في حفل تخرج سيف الششتاوي، والذي عاد لتولي رئاسة البلوجرانا، في شهر مارس الماضي، خلفا لـ جوسيب بارتوميو.

لابورتا رئيس برشلونة يحضر حفل تخرج سيف الششتاوي

لابورتا رئيس برشلونة يحضر حفل تخرج سيف الششتاوي

لابورتا رئيس برشلونة يحضر حفل تخرج سيف الششتاوي

لابورتا رئيس برشلونة يحضر حفل تخرج سيف الششتاوي

لابورتا رئيس برشلونة يحضر حفل تخرج سيف الششتاوي