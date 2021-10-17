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بيراميدز يكشف سبب نقل إسلام عيسى لمستشفى فى إثيوبيا .. حالته تدهورت

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بيراميدز يكشف سبب نقل إسلام عيسى لمستشفى فى إثيوبيا .. حالته تدهورت بيراميدز يكشف سبب نقل إسلام عيسى لمستشفى فى إثيوبيا .. حالته تدهورت

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أعلن الجهاز الطبي لبيراميدز، آخر التطورات الخاصة بإصابة اللاعب إسلام عيسى، بعد أن اضطر للبقاء في إثيوبيا وعدم العودة مع البعثة من تنزانيا إلى القاهرة.

وتعرض عيسى لإصابة بشرخ في الأنف وجرح قطعي في مباراة عزام، ما أدى لاستبداله خلال اللقاء.

وقال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي ببيراميدز، إن الحالة الطبية لإسلام عيسى مطمئنة بشدة والأمور جيدة للغاية.

وأوضح أن عيسى شعر ببعض الإعياء خلال رحلة الفريق للعودة للقاهرة، وزاد الإعياء من أثر الإصابة بعد وصول الطائرة إلى أديس أبابا، للتزود بالوقود.

وأضاف: «قررت إدارة البعثة الاطمئنان على اللاعب واستمراره في إثيوبيا لخطورة سفره في تلك الحالة، مع بقاء رئيس الجهاز الطبي ومساعده البرتغالي لويس معه لرعايته طبياً حتى يستعيد عافيته ويعود بكامل صحته».

وأوضح أنه بمجرد سماح سلطات مطار أديس أبابا بدخول الحالة الطارئة بعد انتظار دام أكثر من ساعتين، وفور وصولهم للمستشفى النرويجي في أديس أبابا خضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ أثبتت سلامته تماما، مع وضعه تحت الملاحظة وأجهزة الأوكسجين للاطمئنان عليه.

وتابع: «الأمور مطمئنة للغاية ونأمل أن نعود خلال ساعات للقاهرة بعد التأكد من استعداد اللاعب للطيران مجدداً كما أن إدارة بيراميدز وفرت كل شيءٍ للاعب من أجل رعايته بأفضل صورة ممكنة».

المصرى اليوم

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