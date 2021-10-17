محمد عبدالجليل ينتقد أداء الأهلي أمام الحرس الوطني

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أكد محمد عبدالجليل، نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهروا بمستوى سيئ للغاية خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

وتعادل الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي كان ينقصه صانع ألعاب في مباراة الحرس الوطني، يستطيع خلق فرص لمهاجمي الفريق»، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور السلبية التي ظهرت في اللقاء.

وأضاف:«جميع لاعبي الأهلي كانوا خارج الخدمة في مباراة الحرس الوطني، وأن وليد سليمان، كان الابرز بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني».