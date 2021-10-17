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تذكرتي: لقاح كورونا شرط أساسي لحضور المشجع للمباريات

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تذكرتي: لقاح كورونا شرط أساسي لحضور المشجع للمباريات تذكرتي: لقاح كورونا شرط أساسي لحضور المشجع للمباريات

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تحدث أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتي عن طرح تذاكر الدوري المصري مع انطلاقة الموسم الجديد.

وقال عبادة في تصريحات تليفزيونية: «المباريات ستكون بحضور 1000 مشجع لكل فريق مثلما تم الإعلان بالفعل».

وتابع: «من قام بالتسجيل من قبل في بطولة أمم إفريقيا لن يحتاج للتسجيل من جديد، سنضيف فقط ضرورة حصول المشجع على اللقاح».

وأضاف: «سيتم طباعة شكل جديد للـ ID وسيكون مكتوب عليه أن المشجع حصل بالفعل على اللقاح».

وواصل عبادة: «خلال أيام سيتم طرح سيستم التسجيل من أجل الحصول على التذاكر بجانب الاعلان من خلال صفحتنا عن منافذ البيع وأسعار التذاكر».

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