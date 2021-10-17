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دارة الملك عبدالعزيز تبدأ مرحلة الاستقصاء الميداني لموقع "سوق حباشة" التاريخي

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أرسلت فريقًا بحثيًّا ومتخصصين للخروج بموقع دقيق للسوق بعد اختلافات المهتمين

دارة الملك عبدالعزيز تبدأ مرحلة الاستقصاء الميداني لموقع

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز، أنها أرسلت فريقًا بحثيًّا ومختصين لتحديد موقع دقيق لسوق حباشة التاريخي، بعد الاختلافات المتعددة لبعض المهتمين حول موقع السوق الذي يعتبر من الأسواق التجارية القديمة، ويعد من الأسواق التي اشتهرت بالتجارة قبل العصر الإسلامي، بالإضافة إلى أن التاريخ الإسلامي يثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتاجر للسيدة خديجة رضي الله عنها به.. قبل انطلاقه برسالته.

وغردت دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن مرحلة الاستقصاء الميداني لموقع سوق حباشة بدأت بزيارة المواقع التي اجتهد البعض في تحديدها للخروج بموقع دقيق بناء على العمل البحثي والميداني والآثاري؛ مؤكدة انطلاق فريق من الباحثين والمتخصصين لتحديد الموقع الدقيق لسوق "حباشة" التاريخي.

وأضافت في تغريدة أخرى لها، أن هذا السوق يعتبر أحد أهم أسواق العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، في ظل التعاون البناء بين دارة الملك عبدالعزيز، و‫وزارة الثقافة و‫هيئة التراث.

دارة الملك عبدالعزيز تبدأ مرحلة الاستقصاء الميداني لموقع

دارة الملك عبدالعزيز تبدأ مرحلة الاستقصاء الميداني لموقع

دارة الملك عبدالعزيز تبدأ مرحلة الاستقصاء الميداني لموقع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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