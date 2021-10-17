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أقدمت زوجة في الدقهلية على طعن زوجها بسكين المطبخ في بطنه، اثر نشوب خلافات بينهما على «غسيل الملابس» ورفض الزوجة غسل ملابس زوجها مؤكدة أنها ليست خادمة له ولأولاده .

حيث تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بإصابة ستورجى سيارات بطعنة نافذة بالبطن واتهم زوجته بإصابته

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الكردى إلى مكان البلاغ وتبين إصابة أحمد طلبة محمد حمد، ستورجي سيارات بطعنة بالجانب الأيسر بالقرب من البطن بعمق 6 سم واتهم المجنى عليه زوجته باحداث اصابته نتيجة خلاف بينهما على غسيل الملابس .

وألقت الشرطة القبض على الزوجة والتي أنكرت التهم الموجهه إليها وادعت أن زوجها يتهمها بذلك بسبب رغبته في استعادة المنزل الذي كتبه بإسمها .

وقال الزوج في بث مباشر للمصرى اليوم «أن هناك خلافات مستمرة بينه وبين زوجته وأنه هددته أكثر من مرة بالقتل وكان يعتقد أنها تهدد فقط حتى نفذت تهديدها وطعنته بالسكين أمام أبنائه»

وأضاف الزوج «أنا متزوج من 9 سنوات وكنت أعيش في سعادة مع زوجتى وحياتنا مستقرة ولكنها أبعدتنى عن أسرتى وعن أصدقائى وأصبحت لها وحدها ومنذ 5 سنوات طالبتنى بكتابة المنزل بإسمها وفعلا نفذت له رغبتها ولكنها منذ ذلك الوقت تغيرت معاملتها وأصبحت تتشاجر معى على أتفه الأسباب وتطردنى من المنزل وأضطر للمبيت في الورشة ثم يتدخل الأقارب ونعود لبعضنا البعض وفى كل مرة كانت تهددنى بالقتل وأنها ستنفذ جريمتها ولن يتمكن أحد من اثبات أي شيء عليها، وكنت أعتقد انها تهدد فقط وكنت أضحك من تهديدها»

وتابع «قبل الحادث بيوم تشاجرت معى لأسباب تافه وقامت بوضع كل ملابسى في المياه وتركتها ولم تترك لى أي شيء ألبسه وفى الصباح طالبتنى بالخروج فقلت لها أخرج ازاى والهدوم مبلولة وانتى لم تغسليها فقالت اتصرف واخرج من البيت علشان مش متحملة حد فرفضت في البداية ثم استجبت لها وحاولت تغيير ملابسى والخروج وتشاجرنا معا ولكنى فوجئت أنها تستل سكين المطبخ وتطعننى بها»

ووجدت الطعنة في البطن ولم أصدق في البداية حتى وجدت الدماء تسيل فخرجت مسرعا من البيت وأنقذنى أحد الأصدقاء ونقلنى للمستشفى وحررت محضر بالواقعة «

وأشار إلى أنها تركت المنزل وذهب لأسرتها بينما حرر محضر شرطة ضدها واتهمها بالشروع في قتله.