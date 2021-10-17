أخبار عاجلة

أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تنازلا عن الشكوي».. مصدر أمني يوضح حقيقة تصادم تروسيكل الشرقية بسيدتين

Print
«تنازلا عن الشكوي».. مصدر أمني يوضح حقيقة تصادم تروسيكل الشرقية بسيدتين «تنازلا عن الشكوي».. مصدر أمني يوضح حقيقة تصادم تروسيكل الشرقية بسيدتين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر أمني حقيقة شكوى (أحد الأشخاص) عبر حسابه الشخصى على موقع «فيس بوك» مدعومة بمقطع يتضمن وقوع حادث إصطدام دراجة نارية «تروسيكل» بشقيقة الشاكى، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وهروب قائد المركبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مطالباً بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.
قال المصدر: بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات بوصول كل من شقيقة الشاكى«مصابة بإشتباه نزيف وإرتجاج بالمخ، وأخرى كريمة عم الشاكى»مصابة بكدمات إثر إصطدام دراجة نارية «تروسيكل» بهما وفر قائدها هارباً.
وأضاف: بسؤال المصابتان أفادتا بعدم تعمد سائق الدراجة النارية التروسيكل إرتكاب الحادث وتنازلتا عن شكواهما، وبسؤال الشاكى أفاد أنه قام بنشر مقطع الفيديو، إثر إصطدام تروسيكل بشقيقته، أنه عقب تأكده من عدم تعمد قائد التروسيكل إرتكاب الحادث قرر تنازله عن شكواه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة (فيديو)

تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة (فيديو)