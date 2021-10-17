«تنازلا عن الشكوي».. مصدر أمني يوضح حقيقة تصادم تروسيكل الشرقية بسيدتين

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كشف مصدر أمني حقيقة شكوى (أحد الأشخاص) عبر حسابه الشخصى على موقع «فيس بوك» مدعومة بمقطع فيديو يتضمن وقوع حادث إصطدام دراجة نارية «تروسيكل» بشقيقة الشاكى، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وهروب قائد المركبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، مطالباً بسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

قال المصدر: بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات بوصول كل من شقيقة الشاكى«مصابة بإشتباه نزيف وإرتجاج بالمخ، وأخرى كريمة عم الشاكى»مصابة بكدمات إثر إصطدام دراجة نارية «تروسيكل» بهما وفر قائدها هارباً.

وأضاف: بسؤال المصابتان أفادتا بعدم تعمد سائق الدراجة النارية التروسيكل إرتكاب الحادث وتنازلتا عن شكواهما، وبسؤال الشاكى أفاد أنه قام بنشر مقطع الفيديو، إثر إصطدام تروسيكل بشقيقته، أنه عقب تأكده من عدم تعمد قائد التروسيكل إرتكاب الحادث قرر تنازله عن شكواه.