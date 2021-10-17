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بدء سريان قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة

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بدء سريان قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة بدء سريان قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة
بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة وإلغاء التباعد

بدء سريان قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة

دخل قرار تخفيف قيود كورونا بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، حيز التنفيذ بدءاً من اليوم (الأحد)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك على النحو التالي:

أولاً: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ثانياً: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتَي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم في الأعداد الموجودة في آنٍ واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم في الأعداد الموجودة في آنٍ واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمّعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييدٍ للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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