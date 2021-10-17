الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة أسبوع بسبب كتلة هوائية قادمة من أوروبا.. وأمطار اليوم وغدًا

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قال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية بانخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم، بسبب كتلة هوائية قادمة من أوروبا إلى شمال أفريقيا.

وتؤدي الكتلة الهوائية إلى انخفاض درجات الحرارة على القاهرة والمدن الساحلية وتمتد حتى جنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأسبوع في محافظات الصعيد إلى 35 درجة.

وتستمر درجات الحرارة غدًا في الانخفاض عن السائدة اليوم.

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار الشبورة في الصباح على العديد من الطرق.

وتتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال حالة الطقس اليوم وغدًا.

يميل الجو للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح.

وتكون رجات الحرارة في القاهرة مائلة للحرارة، معتدلة في السواحل الشمالية معتدلة الحرارة.

وتكون شديدة الحرارة في جنوب الصعيد حارة في شماله.

تكون فرصة سقوط أمطار اليوم قائمة على أقصي السواحل الغربية.

وتنشط الرياح على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

يكون البحر المتوسط اليوم من خفيف لمعتدل، والبحر الأحمر من معتدل ولمضطرب.

تصل درجات الحرارة في القاهرة اليوم إلى 30 درجة للعظمي والصغري 21 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم العظمي 27 درجة والصغري 20 درجة.

أعلي درجة حرارة في مصر اليوم 41 درجة في أسوان وإدفو.

وتنشر المصري اليوم تقرير درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر.

توقعات الطقس خلال الأيام القادمة حتى يوم الجمعة المقبل

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا خلال الأسبوع الجاري حتى يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021.

وتنخفص متوسطات درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري من 30 اليوم إلى 28 درجة الجمعة.

وتنخفض أيضًا في جنوب الصعيد من 40 اليوم إلى 35 الجمعة.

تسقط الأمطار اليوم على السواحل الغربية وغدًا على السواحل الشمالية.

ويستمر تكون الشبورة في الصباح الباكر، ونشاط الرياح، وبظل الطقس مائلاً للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

وتستعرض المصري اليوم جدول أحوال الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل.