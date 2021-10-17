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مدرب الحرس الوطني : الأهلي لايستحق ركلة جزاء ثانية

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مدرب الحرس الوطني : الأهلي لايستحق ركلة جزاء ثانية مدرب الحرس الوطني : الأهلي لايستحق ركلة جزاء ثانية

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قال زكرياو إبراهيم، المدير الفني لفريق الحرس الوطني، إنه سعيد بالنتيجة التي حققها فريقه أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بدور الـ 32 لدوري الأبطال.

وأضاف زكرياو إبراهيم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الأهلي قدم مباراة جيدة في الشوط الأول لكنا كنا الأفضل في الشوط الثاني».

وتابع :«لم نكن نعلم طريقة لعب الأهلي ولكننا سيطرنا على المباراة، بعد ذلك سنحت لنا أكثر من فرصة وتمكنا من إدراك التعادل».

وأكمل:«الأهلي كان يطالب بضربة جزاء أخرى، لا أستطيع الحكم عليها، وقرار الحكم هو الأهم في النهاية وقد رأى غير ذلك».

المصرى اليوم

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