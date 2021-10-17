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أشاد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال مباراة توسكر الكيني، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على توسكر الكيني بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر أمس السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تليفزيونية :«الزمالك هو النادي الوحيد، من الأندية المصرية التي تشارك في افريقيا، اللي اتمنع من قيد لاعبيه الجدد لفترتين قيد، على الرغم من ذلك هو النادي الوحيد الذي حقق الفوز خارج ملعبه».

وأضاف:«هذا الفوز يُحسب للاعبين الرجالة الموجودين في الفريق الأبيض، لأنهم يشعرون بالمسؤولية الملقاه على عاتقهم، وقيمة النادي الذي يلعبون فيه»، مؤكدًا :«لاعبو الفريق الأبيض ينزلون إلى أرضية الملعب، ويتركون جميع المشاكل الإدارية خارج الملعب».